Football

Sa coupe de cheveux passe avant le confinement

Le joueur ivoirien Serge Aurier aurait encore transgressé les règles de distanciation en faisant venir son coiffeur chez lui. Tottenham enquête.

DPPI via AFP

Le défenseur international ivoirien de Tottenham, Serge Aurier, aurait pour la troisième fois transgressé les règles de distanciation strictes exigées en Angleterre et son club a ouvert une enquête interne. Aurier a posté mardi sur Instagram une photo le montrant aux côtés de son coiffeur, Justin Carr, arborant une nouvelle coupe de cheveux. «Oui Sir, #LeCoiffeurEstBon??», a-t-il écrit en légende.

Les joueurs sont censés ne pas avoir de contact avec des personnes extérieures à leur entourage familial. «Nous enquêtons sur les circonstances et considérerons l'incident de manière appropriée», a réagi mercredi Tottenham dans un communiqué.

«Bla-bla-bla»



Aurier a réagi à ces nouvelles critiques, une nouvelle fois son compte Instagram: «Bla-bla-bla», écrit-il dans un nouveau message, suivi de plusieurs emojis. «Mon coiffeur est négatif (au coronavirus) et moi aussi, alors arrêtez de parler dans le vide et mettez des masques et des gants quand vous venez prendre des photos au centre d'entraînement, ça fait aussi partie des règles».