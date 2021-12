Jeu Vidéo : Sa création permet de jouer à des jeux cultes dans «Minecraft»

Un utilisateur du jeu d’aventure et de construction a recréé un processeur 8-bit virtuel capable de faire tourner des titres du passé, comme «Tetris», «Snake» ou «Breakout».

Baptisé Chungus 2 (Computation Humongous Unconventional Number and Graphic Unit 2), le processeur virtuel affiche des performances très modestes comparées à celles des standards actuels: 1 Hz et 256 bit de RAM. C'est pourtant suffisant pour pouvoir faire tourner certains jeux cultes du passé. Grâce à cette construction virtuelle, il est en effet possible de lancer des parties de «Tetris», «Snake», ou «Breakout». On y joue sur un écran géant en déplaçant le personnage sur des blocs formant une manette géante.