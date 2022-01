Fribourg : Sa crise de schizophrénie lui vaut vingt jours-amende

En janvier dernier, un homme de 35 ans s’est introduit chez un Fribourgeois. Pensant qu’il se trouvait chez lui, il avait agressé puis mis à la porte le véritable occupant des lieux.

En janvier dernier, un homme de 35 ans, atteint d’une crise de schizophrénie, était entré dans le domicile d’un Fribourgeois. Alors qu’il pensait être chez lui, il avait fini par agresser son occupant, le mettant à la porte, avant de se cloîtrer chez le véritable maître des lieux, rapporte «La Liberté» . Refusant d’entendre raison, il avait finalement pu être maîtrisé, non sans mal, par la police.

L’homme était dans un état second: il ne prenait plus les médicaments visant à contrôler ses hallucinations et entendait «des voix dans sa tête», relate le quotidien fribourgeois.