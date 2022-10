Fribourg: Sa crise d’épilepsie au volant lui vaut une condamnation

Le flanc droit de la Mercedes de Yann a d’abord percuté une moto. Son embardée s’est poursuivie contre la bordure en béton du trottoir du tunnel de la Trême et, plus loin, celle de la bande d’arrêt d’urgence. L’avant gauche du véhicule a ensuite heurté un panneau de signalisation. À la suite de ce choc, des débris de la Mercedes ont été projetés contre un autre véhicule, qui a lui aussi été endommagé. Yann a souffert de multiples blessures, notamment des coupures au visage nécessitant des points de suture ainsi qu’une commotion. Quant à Bernard, il a aussi été légèrement blessé, en particulier à une main.

Yann ne conserve aucun souvenir de l’accident. Entre les minutes qui ont précédé sa crise et son réveil au CHUV, c’est le trou noir. Si, sur le principe, d’aucuns penseraient qu’il n’est pas fautif, la justice n’est pas de cet avis (lire encadré). Yann a en effet admis que, la veille, il avait eu du mal à s’endormir et qu’il avait aussi oublié de prendre l’un de ses médicaments. Un rapport médical ayant conclu que ce déficit de sommeil et cet oubli avaient pu potentiellement favoriser la crise, Yann a été condamné pour conduite en incapacité de conduire. Il a écopé de 30 jours-amende (à 70 fr.), avec sursis pendant deux ans, et d’une amende de 1200 francs.