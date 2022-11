La déco de Noël de Jessica Thivenin choque la Toile

Jessica Thivenin : Sa déco de Noël scandalise la Toile

Depuis qu’elle gagnerait 300’000 euros par mois en tant qu’influenceuse, Jessica Thivenin mène un grand train de vie à Dubaï avec son mari, Thibault Garcia, et leurs deux enfants, Maylone, 3 ans, et Leewane, 1 an. Suivie par 6,1 millions d’abonnés sur Instagram, l’ancienne candidate des «Marseillais», qui souffre de crises d’angoisse , a l’habitude de leur montrer des photos de son quotidien, dans sa luxueuse villa. Cependant, la vidéo qu’elle a publiée le 21 novembre 2022 a créé la polémique. La raison? La Française de 32 ans y dévoile la décoration de Noël que de nombreux internautes ont jugée indécente. Il faut dire qu’on y voit huit sapins de Noël, ainsi que des lumières partout dans sa maison, qui serait hantée . «Vous en pensez quoi?» a-t-elle demandé à ses followers.

Leurs réactions indignées ne se sont pas fait attendre. «Tout dans la démesure! C’est beaucoup trop, ce n’est pas joli, on dirait un magasin, ça fait glacial avec ce sol en marbre, je n’aime pas du tout», a lancé un internaute. «huit sapins dans une maison, sérieusement?» s’est insurgé un autre. «Je trouve ça moche d’exposer votre luxe, tout le monde n’a pas les moyens et vous vous êtes heureux de le faire voir», «Quand je pense à tous les petits enfants qui n’ont rien pour Noël. De voir tout cela, ça me rend triste», peut-on lire. Une autre personne a également pointé ce gaspillage d’électricité: «À Dubaï apparemment ils s’en branlent des économies d’énergie et du réchauffement climatique»,