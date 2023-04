Sports US: Sa demande en mariage se finit par une commotion!

Il y a plusieurs moyens de demander l’amour de sa vie en mariage. La plus traditionnelle est de s’agenouiller devant sa fiancée et de lui présenter une bague, souvent dans un bon restaurant pour sacrifier l’événement. Certains cachent parfois l’anneau, souvent en or, dans une tranche de gâteau au moment du dessert. On a connu un sportif genevois qui avait été plus original en utilisant une torche olympique pour témoigner son amour à sa chérie lors des Jeux olympiques d’Athènes, en 2004. Ancien spécialiste du 400 mètres, Laurent Clerc lui avait déclaré sa flamme au pied de l’Acropole. Touchant.