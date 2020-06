Blanche Gardin

Sa dépression a fait décoller sa carrière

L’humoriste Blanche Gardin a écrit son premier spectacle à succès alors qu’elle se faisait soigner dans un hôpital psychiatrique, après une rupture amoureuse.

Connue pour son humour noir et grinçant, Blanche Gardin fait partie des comiques françaises les plus appréciées. Récompensée par deux Molières de l’humour, en 2018 et en 2019, la Française a cependant vécu des moments difficiles avant de connaître le succès. Étonnamment, c’est ce qui lui a permis d’écrire son premier one-woman-show, «Je parle toute seule», qui a cartonné en 2015. «Il est né dans une chambre d’hôpital psychiatrique où je tentais de me soigner d’une dépression, cette fois-là déclenchée par une rupture amoureuse. Le psy qui s’occupait de moi m’avait suggéré d’écrire une sorte de biographie, exercice censé déplacer le point de vue par la recontextualisation et la formalisation écrite des émotions», confie Blanche au «Parisien».