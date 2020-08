La loi de la forêt

Sa dernière heure a sonné, «adiós grenouille»

Un lecteur reporter a filmé une scène rarement observée dans un cadre naturel: un serpent attaquant sa proie dans une forêt bernoise.

Le lecteur reporter pense que c’est une vipère, mais une spécialiste des reptiles en doute fort et penche plutôt pour un serpent non venimeux.

En pleine balade dans la forêt de Bremgarten dans le canton de Berne, un lecteur reporter est tombé nez à nez avec un serpent. Plus surprenant encore, l’animal était en train de chasser. Il venait tout juste d’attraper une grenouille et traînait par la cuisse son futur repas encore vivant. Une scène rare que le lecteur a immortalisée. Ce naturaliste pensait avoir affaire à une vipère. «Des serpents venimeux vivent si près de la civilisation? Intéressant à savoir», s’étonne-t-il. Mais Christine Wisler-Hofer, spécialiste des reptiles, le détrompe.

Des serpents parfois audacieux

«Je suis sûre à 100% qu’il ne s’agit pas d’une vipère. Cette espèce n’est pas présente dans le Plateau bernois», assure l’experte. La vidéo montre plutôt un serpent vivant dans des zones d’herbe. «L’espèce est inoffensive. Contrairement à la vipère, ce n’est pas un serpent venimeux», observe la biologiste. En revanche il pourrait s’agir d’une couleuvre à collier, fréquente dans les environs. Elles sont habituellement très timides et se retirent immédiatement en présence d’humains, explique la spécialiste. Cependant, lorsqu’il est question de s’alimenter, les serpents peuvent devenir plus audacieux. «On observe parfois des couleuvres à collier à la recherche de proies, principalement des grenouilles et des crapauds, dans des zones d’habitation», conclut Christine Wisler-Hofer.