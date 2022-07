Grande-Bretagne : Sa e-cigarette lui explose dans la bouche, il perd 7 dents

Ce Britannique pense que la batterie chinoise de sa vapoteuse est la cause de l’horrible accident. Il envisage une action en justice contre le fabriquant.

Le drame, conté par de nombreux médias britanniques et relayé mercredi par Blick , s’est déroulé en Grande-Bretagne, dans le Yorkshire du Nord. Celui qui souhaite être connu sous le seul nom de «Paul» rentrait du travail un vendredi soir, après une longue semaine de labeur.

Le Britannique de 39 ans tire alors sur sa cigarette électronique sans résultat. Il réessaie et elle lui explose soudainement au visage. Résultat de l’horrible accident: sept dents de perdues et un rétablissement long et douloureux.