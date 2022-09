Crise énergétique : Sa facture d'électricité explose, il doit fermer sa boulangerie

«Voilà, le dur moment est arrivé... Il est temps, à notre tour, de remercier notre gouvernement pour son inaction et son indifférence»: c'est le message de la boulangerie Dumont repéré par nos collègues de 7sur7. Située à Vencimont, non loin de la frontière franco-belge, au nord-est de Libramont, l'établissement prévient: «Si le monde politique ne pose pas de limites et ne prend pas de décisions à la hauteur du cataclysme dans lequel nous nous trouvons, vous n'aurez bientôt plus aucune boulangerie ouverte en Belgique.»