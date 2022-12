Qatar 2022 : Sa famille a été braquée, Sterling est rentré en Angleterre

Raheem Sterling était absent lors de la qualification de l’Angleterre contre le Sénégal, dimanche soir. Il est auprès de sa compagne et de son fils qui ont été menacé, mais il pourrait revenir au Qatar.

Pour l’instant, le plus important pour Raheem Sterling ce n’est pas la Coupe du monde.

«Il doit gérer un problème familial et j’ai passé pas mal de temps avec lui ce matin, mais j’ai laissé d’autres personnes pour l’aider avec ce problème», a indiqué Southgate. «Il va y retourner (en Angleterre) pour s’en occuper et ensuite, on verra ce qui se passe», a-t-il ajouté lorsqu’on lui demandait si le joueur pouvait ensuite revenir au Qatar.