La BO du film Encanto a été travaillée en famille

Lin-Manuel Miranda : Sa famille a été de bon conseil pour les chansons d’«Encanto»

Lin-Manuel Miranda a écrit la BO du Disney. Il a expliqué pourquoi les titres du dessin animé séduisaient autant.

Derrière le succès des titres d’«Encanto» on retrouve Lin-Manuel Miranda. L’acteur, chanteur et producteur de film, dont la comédie musicale «Tick, Tick… Boom!» dans laquelle Andrew Garfield pousse la chansonnette, a écrit toutes les chansons du dessin animé. L’Américain a travaillé durant cinq ans sur celles-ci et sa famille lui a été d’une grande aide. Ses progénitures, de 3 et 7 ans, et sa femme ont été des «bêtatesteurs» a-t-il confié. S’il a suivi leurs conseils, c’est parce que «les enfants donnent leurs avis sans filtre» et que «Madame n’aime pas trop les comédies musicales». Pour Vanessa Nadal, «Dos Oruguitas» est le meilleur morceau de la B.O. «Elle a fondu en larmes en l’entendant», a dit son mari Lin-Manuel Miranda.