Hugo Clément

Sa famille menacée par un détraqué

Le journaliste Hugo Clément a reçu des messages alarmants le mettant lui, sa compagne et leurs enfants en danger. Il compte porter plainte.

Le confinement attiserait-il la méchanceté des gens? Possible. Hugo Clément a en tout cas reçu des messages très inquiétants de la part d’un internaute, mardi 5 mai 2020. «Hugo Clément, le mec qui nous fait croire qu’il lutte pour des causes respectables dans le monde entier, mais au final, c’est juste un missionnaire de Macron. Tu ne mérites pas ce que tu as, c’est pas bien de faire chanter les autres. Fais gaffe, je t’observe», a écrit l’individu dans un premier commentaire. Dans le second, il a ajouté: «D’ailleurs, ta femme et tes gosses, je les observe bien.» Se sentant clairement menacé avec sa compagne Alexandra Rosenfeld, Jim, leur fille de 4 mois, et la fille de Miss France 2006, Ava, 9 ans, née d’une précédente union, le journaliste de 30 ans ne s’est pas laissé faire. Dans ses stories Instagram, il s’est révolté contre ce genre d’attitude. «Ça, impossible de laisser passer!» a-t-il assuré. Après avoir dévoilé sur le réseau social le pseudo de cet homme, Hugo a été aidé par ses abonnés pour trouver son identité et son adresse. Il compte désormais porter plainte contre lui.