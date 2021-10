Hockey - Sa feinte à répétition ridiculise toute la défense

Il s’appelle Kristian Pospisil, il a 25 ans, joue pour Lukko en Liiga (première division finlandaise) et il vient d’inscrire un des buts les plus bizarres de ce début de saison de hockey sur glace. Face à Jukurit, le Slovaque s’est emparé de la rondelle dans sa zone de défense, puis a contourné presque tous ses adversaires avec des pas chassés, d’abord pour prendre de la vitesse en zone défensive, puis encore une fois pour la forme en entrée de zone offensive.

Une technique peu orthodoxe, mais qui lui a permis de ridiculiser ses adversaires et d’inscrire le troisième but de son équipe, qui s’est finalement imposée 4-1. Au classement, Lukko (23 points) pointe toujours au huitième rang de Liiga, tandis que Jukurit (17 points) est lui 13e et reste toujours dans le trio de fond du classement.