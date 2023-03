Bruce Willis: Sa femme lui rend hommage pour sa fête

Dans sa cuisine, face à la caméra, l’Américaine de 44 ans a confié à ses abonnés à quel point elle était mal depuis qu’elle avait appris le diagnostic de son mari, qui a mis fin à sa carrière, mais qu’elle était particulièrement bouleversée le jour de l’anniversaire de ce dernier: «J’ai commencé la matinée en pleurant, comme vous pouvez le voir par mes yeux gonflés et mon nez morveux.» Et la maman de Mabel, 10 ans, et d’Evelyn 8 ans, nées de son union avec le comédien américain, de continuer: «Je pense simplement qu’il est important que vous en voyiez tous les aspects. Je reçois toujours ce message dans lequel les gens me disent: «Oh, tu es si forte. Je ne sais pas comment tu fais». Je n’ai pas le choix. J’aimerais bien l’avoir, mais j’élève aussi deux enfants avec tout ça. Parfois dans nos vies, nous devons être une grande fille et avancer, et c’est ce que je fais, a-t-elle poursuivi. Mais j’ai des moments de tristesse tous les jours, de chagrin tous les jours… Et je le ressens vraiment aujourd’hui pour son anniversaire.»