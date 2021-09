Valais - Soupçons d’injures racistes et d’agression lors d’une fête au Châble

Une enquête est ouverte à la suite de soupçons d ’ insultes racistes proférées en marge du combat de génisses de « Bagnes, c apitale de la raclette » , samedi dernier au Châble (VS).

Frappés à plusieurs reprises

Estimant les propos subis par sa moitié comme racistes , le citoyen de Martigny a exigé des excuses. Pour toute réponse, il a été frappé par trois ou q u a tre personnes. Il souf f re d’hématome s et est en arrêt de travail. Son épouse a, elle aussi, s ubi des coups de bâtons. « J ’ ai une formation de garde du corps, c ’ était exclu que je me batte » , a raconté le mari à nos confrères , ce lundi.