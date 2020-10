«Mon fils est un père génial»

Le père de Sayah a été arrêté et mis en examen pour maltraitance sur enfant. Effondrée, la mère de Sidney Deal a pris la défense du jeune homme devant les médias locaux, affirmant qu’il n’avait pas été négligent. «Il pensait qu’elle avait de l’air et qu’elle allait bien, et les policiers l’ont constaté aussi. Mon fils est un père génial, un jeune homme très responsable. Il a 27 ans, il a son propre appartement, sa propre voiture, et il a la garde complète de sa fille. Sa fille était tout pour lui», a assuré Artavia Wilson, en larmes.