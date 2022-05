Royaume-Uni : Sa fille de 10 ans dépense 2500 fr. à son insu sur TikTok

Une mère de famille a eu du mal à se faire rembourser la somme versée par sa fille à un influenceur.

Un nouveau fait divers sert de rappel aux parents de l’utilité d’activer le contrôle parental sur les appareils de leurs enfants. Le cas contraire, la facture pourrait s’avérer salée, comme peut en témoigner une mère de famille britannique. Se faisant appeler par ses initiales A.H. dans le «Telegraph», elle y raconte avoir reçu une mauvaise nouvelle par e-mail, quatre jours après avoir offert un nouvel iPhone à sa plus grande fille pour Noël et avoir réinitialisé son ancien smartphone, qui a été utilisé par sa plus jeune fille de 10 ans pour jouer. Le message lui indiquait qu’elle avait dépensé 2012 livres sterling, l’équivalent de près de 2500 francs, sur TikTok. Souffrant de «difficultés d’apprentissage», l’enfant autiste a effectué 23 microtransactions après avoir été convaincue par un tiktokeur à lui verser de l’argent. Connu sous le pseudo Ohidur247, celui-ci dispose d’un compte vérifié suivi par plus de 4 millions d’abonnés.