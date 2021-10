Ireland Baldwin et Hailey Bieber réagissent au drame

Affaire Alec Baldwin : Sa fille et sa nièce réagissent au drame

Ireland Baldwin et Hailey Bieber ont pris la parole à la suite du coup de feu mortel tiré par Alex Baldwin sur le tournage d’un film.

L’affaire continue de faire des vagues. Alors qu’une enquête est en cours pour savoir comment Alec Baldwin a pu faire feu à balles réelles et tuer Halyna Hutchins et blesser un réalisateur sur le tournage d’un western, la fille et la nièce de l’acteur ont réagi. «C’est vraiment une tragédie inimaginable et dévastatrice. Mes pensées sont aussi avec Joel Souza (ndlr: le réalisateur) alors qu’il récupère. Je suis absolument navrée pour toutes les personnes impliquées», a posté Hailey Bieber, nièce d’Alec Baldwin, en story Instagram. Gala.fr rapporte qu’Ireland, la fille du comédien américain, s’est aussi exprimée, toujours sur le réseau social. «Mon amour et mon soutien à la famille et aux amis d’Halyna. Pensées de guérison pour Joel Souza. J’aimerais pouvoir serrer mon père très fort dans mes bras aujourd’hui», a-t-elle posté samedi 23 octobre 2021. Elle en a aussi profité pour pourfendre les journalistes qui cherchaient à tout prix à obtenir sa réaction: «Vous êtes méprisables et insensibles. À ceux qui ont donné mon numéro, merci de l’oublier et ne me contacter plus jamais.»