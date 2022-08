La fille de Slimane le remplit de bonheur

Slimane : Sa fille suffit à son bonheur

Depuis qu’il est papa d’une petite Esmeralda , née prématurément en janvier 2022, Slimane est sur un petit nuage. Cependant, le chanteur n’a jamais révélé l’identité de la mère de l’enfant. Interviewé à ce sujet dans « Télé-Loisirs », le Français de 32 ans s’est contenté de dire que «l’histoire de sa fille appartient à sa fille» et qu’on n’en saura pas plus.

Très discret sur sa vie privée, l’artiste, qui sortira son nouvel album le 2 septembre 2022, n’a pas dit non plus s’il était en couple. Après avoir pris conscience qu’il recherchait le bonheur uniquement dans une relation amoureuse, par le passé, l’ex-acolyte de Vitaa a changé d’avis. Il dit aujourd’hui être «entouré de plein d’amour: celui de sa famille, celui pour sa fille depuis quelques mois. Un amour plus universel qui l’épanouit. Et sans doute plus durable aussi.»