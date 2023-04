Sa fille porte plainte après qu’elle lui casse son téléphone

Le ministère public du canton d’Argovie a récemment condamné une femme, âgée de 33 ans, pour lésions corporelles simples, dommages matériels et voies de fait multiples à une peine pécuniaire avec sursis de 90 jours-amendes à 80 francs et à une amende de 2000 francs, auxquelles s’ajoutent 1076 francs de frais d’ordonnance pénale et de police. Elle avait été dénoncée par sa propre fille de 9 ans après une dispute, rapporte l’«Aargauer Zeitung».