Snoop Dogg : Sa fille raconte sa dépression et sa tentative de suicide

Cori Broadus remercie ses proches pour le soutien qu’ils lui apportent.

Problèmes de santé

«J'ai grandi avec deux frères à la peau claire, a déclaré la chanteuse de Daddy's Girl. Et j'étais la seule chocolatée. J'étais en surpoids. J'ai eu le lupus à 6 ans, donc j'étais en surpoids à cause des stéroïdes. Cela a automatiquement ruiné ma santé. J'ai toujours été triste et déprimée à cause de ma santé (...) Tu as juste mal et tu ne sais pas ce qui se passe. Et tu regardes tes frères et les autres membres de ta famille et tu te dis: «Pourquoi? Pourquoi moi?» Parfois, j'ai juste l'impression que je n'ai pas de but ici. Je m'occupe de tellement de problèmes de santé et j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas vraiment, comme si j'en faisais trop. J'ai eu tellement de mer***. Je ne peux même pas vous le dire physiquement. Parce que c'est trop.»