Etats-Unis: Sa fille vainc le cancer, elle gagne 2 millions à la loterie le lendemain

Geraldine a posé fièrement avec sa fille et sa petite-fille.

La vie de Geraldine Gimblet a été doublement chamboulée au début de cette année. En janvier, l’Américaine établie à Lakeland (Floride) s’est arrêtée dans une station-service pour s’acheter son jeu à gratter préféré. «D’abord, le caissier a pensé qu’il n’y en avait plus, mais je lui ai demandé de vérifier une nouvelle fois. Et il a trouvé le dernier!» a raconté Geraldine vendredi, dans un communiqué publié par la loterie de Floride. La joueuse a bien fait d’insister: elle a remporté la somme astronomique de 2 millions de dollars.

Un bonheur ne venant jamais seul, la fille de Geraldine avait terminé son traitement contre le cancer du sein la veille. «Le jour avant que ma mère achète ce billet, j’ai sonné la cloche et suis sortie de l’hôpital. Ma mère avait puisé dans ses économies pour s’occuper de moi quand j’étais malade», a-t-elle témoigné, très émue. L’heureuse gagnante est allée récupérer ses gains avec sa fille et sa petite-fille, explique «People». Elle a opté pour un paiement en une fois et a donc touché 1,6 million de dollars.