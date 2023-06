Rihanna est la musicienne la plus riche des États-Unis

Chaque année, le magazine «Forbes» dresse le classement des «Femmes autodidactes les plus riches d’Amérique». Il présente les 100 entrepreneuses, cadres et artistes les plus prospères du pays. En 2023, la femme d’affaires active dans la construction Diane Hendricks est numéro 1, pour la sixième année consécutive, avec une fortune estimée à 15 milliards de dollars. Judy Love (10,2 milliards), à la tête d’une chaîne de stations-services, et Judy Faulkner (7,4 milliards), qui travaille dans l’informatique médicale, complètent le podium.