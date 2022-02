Cara Delevingne est riche de 116 millions de francs

Cara Delevingne : Sa fortune avoisine les 116 millions de francs

Le mannequin Cara Delevingne est l’une des jeunes célébrités britanniques les plus riches.

Fille d’un promoteur immobilier et d’une styliste, Cara Delevingne est mannequin depuis près de 20 ans.

Le «Sun» estime sa fortune à 94,5 millions de livres sterling, soit un peu plus de 116 millions de francs. Selon ses prévisions, l’ex de l’actrice Ashley Benson devrait franchir la barre des 100 millions de livres avant son 30e anniversaire, le 12 août 2022. Ses gains proviennent de la société immobilière de sa famille, dont elle est directrice, et de l’agence Cara & Co, qu’elle a fondée pour gérer son image.