Vaud - Sa fraude au chômage lui vaut deux ans de prison

L’ex-patron ferrailleur qui, avec son complice du syndicat Unia, avait inventé l’existence de 10 salariés afin de toucher leurs prestations de chômage, a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois avec sursis et 6 mois ferme (lire encadré). Il a notamment été reconnu coupable d’abus de confiance et d’escroquerie. Il lui est interdit d’occuper une fonction dirigeante dans sa branche durant cinq ans.

Le Tribunal correctionnel de Lausanne est allé plus loin que ce que réclamait le procureur: le Kosovar, en Suisse depuis vingt-sept ans, a encore été condamné à verser 141’000 francs de dommages et intérêts à la Caisse cantonale vaudoise de chômage. Pour bien montrer que le crime ne paie pas, les juges ont encore ajouté 19’000 francs à payer à la caisse et 28’500 francs de frais judiciaires, inclus les 15’000 francs de son avocat d’office et de son interprète.