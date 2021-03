Japon : Le couple Ghosn renouvelle ses accusations dans un livre

L’ancien magnat de l’automobile Carlos Ghosn et son épouse, réitèrent la thèse du «complot» à l’encontre du gouvernement japonais dans un livre paru mercredi.

L’ancien patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn et son épouse Carole ont renouvelé dans un livre paru mercredi leurs accusations contre la France, le Japon et les deux constructeurs automobiles, répétant la thèse d’un «complot» ourdi contre l’homme d’affaires, qui l’aurait poussé à fuir la justice japonaise.

«Geste d’amour»

Sacrifice

En l’accusant de malversations, Nissan «a voulu se défaire d’un symbole et de la mainmise française sur l’Alliance» avec Renault, accuse de nouveau le Franco-libano-brésilien. Et l’Etat français «a voulu faire un exemple et a sacrifié le “soldat Ghosn”» pour «ne pas exploser l’Alliance» Renault-Nissan.

Depuis son départ, Renault serait dans un «marasme absolu» et sous la «mainmise de l’Etat». M. Ghosn réclame la levée de la demande d’arrestation d’Interpol dont il fait l’objet et qui l’empêche de quitter le Liban. «Il existe trois critères pour lesquels Interpol peut lever son mandat d’arrêt international: si je leur prouve que mon affaire est politique, que les droits de l’homme ont été violés et que le dossier ne relève pas de la justice. Or je réponds aux trois», avance-t-il.