Fribourg: sa harceleuse le bombardait de photos intimes

Selon «La Liberté», l’homme s’était plaint à plusieurs reprises de cette situation, en vain. Pendant deux ans, il a vu sa harceleuse se rendre chez lui, lui téléphoner et l’inonder de messages sur les réseaux sociaux. Et lorsqu’il la bloquait, celle-ci créait de faux comptes et continuait de plus belle.