Attaque de requin en Californie : «Sa jambe était pratiquement sectionnée»

Un couple de paddleurs a sauvé la vie d’un nageur pris pour cible par un grand requin blanc, mercredi à Pacific Grove.

Membre d’un club de natation local, Steven Bruemmer était en train de profiter de l’océan à Pacific Grove (Californie) quand un requin l’a attaqué, mercredi. Mordu au niveau du ventre, des jambes et des bras, le retraité de 62 ans a crié à l’aide. «Le temps était calme et chaud, et la plage bondée. Il n’y avait pas de vagues, alors les gens ont pu m’entendre hurler loin à la ronde», témoigne la victime. Officier de police, Paul Bandy était en train de paddler avec son épouse Aimee Johns, infirmière de métier, quand il a repéré le nageur en détresse.

«Le son et l’émotion dans sa voix indiquaient clairement que quelque chose n’allait vraiment pas», raconte-t-il. Aidé par un surfeur arrivé en catastrophe, le couple s’est précipité vers Steven pour lui porter secours et le ramener sur la plage sur une de leurs planches. «Dès que nous sommes arrivés auprès de lui, nous avons constaté qu’il avait de graves lacérations sur les jambes et les bras», explique le policier. Une fois arrivés sur le sable, Paul et Aimee ont découpé la combinaison de Steven et lui ont posé des garrots pour stopper les hémorragies.

Aimee Johns et son mari Paul Bandy ont «su quoi faire», selon la victime. NBC

«Sa jambe était pratiquement sectionnée», se souvient l’infirmière. «Ils ont su quoi faire», témoigne le sexagénaire, grièvement blessé mais sur la voie de la guérison. «Je me souviens que j’étais dans l’ambulance et que je me disais que mes poumons fonctionnaient, que je pouvais respirer», confie-t-il. «L’attaque de requin, c’était pas de bol. Mais après cela, j’ai eu tellement de chance», ajoute Steven, reconnaissant envers ses bons samaritains.

Le médecin qui a pris en charge le blessé a également rendu hommage aux personnes ayant secouru la victime, rapporte le Huffington Post. Le Dr Nicholas Rottler estime que Steven a eu de la chance dans son malheur: aucun os n’a été brisé et ni ses organes, ni ses artères majeures n’ont été touchés. Des tests ADN ont confirmé que le nageur avait été attaqué par un grand requin blanc.