Giovanni Castaldi : Sa langue fourche, il est menacé de mort

Le journaliste Giovanni Castaldi a reçu des messages extrêmement violents après avoir malencontreusement écorché le nom de l’Olympique de Marseille.

«La finalité, c’est quoi? Au final, les mecs parlent. Quand on voit un PSG-OMerde. OM pardon!», a dit le frère de Benjamin Castaldi pendant que les autres personnes présentes se mettaient à rire et à se moquer de lui. Quelques secondes plus tard, il a expliqué ce qui s’était passé. «Je me suis fait piéger, a-t-il dit. Je voulais dire que PSG-OM, ça allait faire un match de merde.»