Sa limonade lui fait gagner des millions depuis qu’elle a 11 ans

Félicitée par Barack Obama

En 2015, son père et elle participent à une émission de téléréalité «Shark Tank» (vidéo ci-dessus) où des entrepreneurs tentent de séduire des investisseurs pour lancer leur société. Les Ulmer récoltent 60’000 dollars. Leur notoriété nouvelle et l’intérêt croissant pour leur projet conduisent Barack Obama à les inviter à la Maison-Blanche: le président des États-Unis dépeint Mikaila Ulmer comme «une incroyable jeune fille».

Une icône pour la génération Z

L’année suivante, la famille conclut un accord avec la chaîne de supermarchés Whole Foods qui introduit la Me & the Bees Lemonade dans ses rayons. Désormais chaque bouteille est ornée du portrait de la jeune fondatrice. Celle-ci est âgée de 11 ans et vient de signer un contrat qui rapporte 11 millions de dollars à son entreprise. En 2017, il s’écoule 500’000 bouteilles par an dans 500 points de vente. Par la suite, d’autres enseignes de la grande distribution assurent le succès de la limonade à travers le pays.