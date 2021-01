«Mort» d’une galaxie lointaine : Sa lumière a mis 9 milliards d’années pour arriver jusqu’à nous

La fin de la galaxie lointaine «ID2299» a été observée par le télescope Alma de l’Observatoire européen austral (ESO), au Chili. Il s’agit de la première «mort» de ce genre observée par les astronomes.

D2299 «est en train d'expulser plus de la moitié de son gaz, son fuel pour la formation des étoiles», à un rythme phénoménal, équivalent à la masse de 10’000 soleils par an.

Du gaz qui deviendra étoiles

ID2299 «est en train d’expulser plus de la moitié de son gaz, son fuel pour la formation des étoiles», à un rythme phénoménal, équivalent à la masse de 10’000 soleils par an, a-t-il expliqué. Et ce tout en continuant à consommer ce même gaz pour produire des étoiles à un rythme très élevé, avec une masse équivalente à environ 550 fois notre soleil. A titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, en produit l’équivalent de trois par an.