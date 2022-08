Tennis : Sa maison lui «manque» mais Kyrgios reste inarrêtable

Nick Kyrgios était pressé: au lendemain de sa probante victoire sur le No 1 mondial Daniil Medvedev, l’Australien n’a mis que 1 h 04 pour balayer son compatriote Alex De Minaur et foncer en quarts du Masters 1000 de Montréal, où l’attend Hubert Hurkacz.

Kyrgios poursuit donc son été nord-américain au plus que parfait, qui illustre une véritable renaissance depuis quelques mois, après deux années noires plombées par une dépression et des pensées suicidaires.

À plus de deux semaines de l’US Open, il apparaît, en l’absence probable de Novak Djokovic, empêché de pénétrer aux États-Unis car non vacciné, comme un candidat très sérieux pour le titre. Au même titre que le tenant et No 1 mondial Daniil Medvedev et que Rafael Nadal, lui aussi de retour au premier plan en 2022 avec ses sacres à l’Open d’Australie et Roland-Garros, qui ont porté à 22 son record de Majeurs remportés.