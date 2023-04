Ski de fond: Sa médaille lui rapporte un bon d’une valeur de 22 francs

Pour sa dernière course de l’hiver, l’athlète de 28 ans, qui faisait équipe avec Louise Lindström, a pris le week-end dernier la 3e place du sprint par équipes. En plus de leur médaille, elles se sont vues chacune remettre un bon d’achat dans un magasin de bricolage, d’une valeur de 250 couronnes. Soit l’équivalent de 22 francs par personne.

«Ridicule et stupide»

Dahlqvist n’a pas attendu la cérémonie de remise des prix pour monter au créneau. «Est-ce que je dois vraiment me tenir ici avec ce chèque de 250 couronnes, si grand qu’il m’arrive jusqu’aux genoux? C’est tout simplement ridicule et stupide.»

D’autant plus qu’elle a écopé d’une amende durant la course, pour avoir oublié de fixer sa puce. Une peine pécunière supérieure à son gain. «Je me retrouve en déficit alors que j’ai gagné une médaille, a pesté la championne de sprint. C’est mauvais».