Certaines relations durent le temps d’un éclair. C’est le cas de l’affaire qui oppose A. à une banque alémanique. En août 2019, cet indépendant de 51 ans actif dans le bâtiment avait trouvé un accord avec un garage pour une voiture en leasing. Pour faire baisser la valeur de la Mercedes-Benz GLS 350, il avait été décidé que le véhicule resterait exposé au garage jusqu’en décembre. A. l’avait récupéré le 17. «N’ayant pas reçu de bulletin de versement, j’ai contacté la banque en janvier», explique-t-il.



Ce n’est que le 18 février qu’A. reçoit les bulletins de versement avec les «congratulations» de la banque. Le lendemain, c’est le choc: le même établissement lui adresse un «dernier rappel avant la résiliation du contrat». L’avocate d’A. dénonce «une mise en demeure infondée». Mais le 6 mars 2020, la banque annonce la résiliation du contrat. Trois jours après, elle mandate une entreprise pour récupérer le véhicule.



Selon nos informations, A. était en surendettement à cause d’un crédit de consommation de 70’000 francs. «S’il y a erreur, elle n’émane pas de moi. J’ai perdu mon avance de 20’000 fr. pour obtenir cette Mercedes, je n’ai plus de voiture et on me réclame 11’000 fr. pour les frais de rapatriement en Suisse alémanique. Même si entre la banque et moi, c’est le pot de fer contre le pot de terre, je ne me laisserai pas faire», proteste A.