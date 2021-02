Première en France : Sa mère lui offre son utérus, elle donne la vie

Pour la première fois en France, un bébé est né à la suite d’une greffe d’utérus dont avait bénéficié sa mère, a annoncé mercredi l’hôpital Foch de Suresnes, en région parisienne.

Le bébé et la maman se portent bien.

Le bébé, une petite fille de 1,845 kg, a vu le jour le vendredi 12 février. «La mère et l’enfant vont bien», a indiqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie-obstétrique et de médecine de la reproduction de l’hôpital Foch, dont l’équipe a permis cette première française.

«Sans complications notables»

«On attend toujours un an pour être sûr que l’utérus greffé ne soit pas rejeté», souligne le Pr Ayoubi. Puis l’équipe médicale a été retardée par le premier confinement et l’arrêt de toutes les activités d’Assistance médicale à la procréation (AMP/PMA).

Autant de circonstances qui expliquent les délais. «Le premier transfert a eu lieu en juillet dernier et la patiente a été enceinte après ce premier transfert». La naissance s’est déroulée dans de très bonnes conditions et sans complications notables, selon l’hôpital Foch. Elle est intervenue après 33 semaines de grossesse (7 mois et demi).