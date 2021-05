Coronavirus en France : Sa mère meurt après la visite de proches: elle les accuse d’homicide

Pour la première fois en France, une plainte pour homicide involontaire a été déposée contre des «cas contact» qui ont tout de même rendu visite à une octogénaire fragile.

Le lendemain, la femme du couple appelle Bernadette pour la prévenir que son mari a reçu le résultat de son test, passé avant leur rencontre: il est positif. La retraitée est alors «dans tous ses états», raconte sa fille. Elle tombe malade et meurt trois semaines plus tard en réanimation. Après plusieurs mois de deuil, Fabienne Condamin et ses enfants décident de porter plainte pour homicide involontaire: «Ces personnes, si elles avaient respecté les consignes sanitaires, elles auraient dû s’isoler et ma mère n’aurait pas été contaminée», estime-t-elle.

«Ils n’avaient aucun motif dérogatoire pour leur rendre visite»

Fabienne Condamin ajoute que ce couple de proches n’a présenté aucune excuse à sa famille et ne semble pas prendre conscience de leur implication dans ce drame. «Ce décès pour nous, il est insupportable. La démarche c’est de dire qu’il faut que ça s’arrête. Il faut que les gens un moment donné, soient responsables», s’indigne-t-elle. «Quand on est cas contact, qu’on le sait, il y a des règles très claires: on s’isole, on se fait tester et après on attend les résultats», ajoute la Française, qui souligne qu’un nouveau confinement venait d’être décrété. «Ils n’avaient aucun motif dérogatoire pour leur rendre visite», estime-t-elle.