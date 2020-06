drame en Italie

Sa mère, son frère et sa sœur tués sous ses yeux

Une tragédie s’est produite dans la périphérie de Milan, mercredi soir, quand la corniche d’un bâtiment industriel s’est effondré sur des passants.

Un femme et ses deux enfants sont morts mercredi en fin d'après-midi dans une localité du Nord de l'Italie, dans l'effondrement d'une partie d'un bâtiment, ont rapporté les agences de presse italiennes.

La corniche longue de près de 70 mètres d'un ancien bâtiment industriel s'est effondrée soudainement sur la chaussée. Une mère, âgée de 38 ans, se trouvait là avec deux de ses enfants de 15 mois et 5 ans et tous les trois ont été écrasés. La femme, d'origine marocaine, et son garçon de cinq ans sont morts sur le coup, tandis que le bébé, une petite fille, est mort peu après son évacuation à l'hôpital, a précisé l'agence Ansa.