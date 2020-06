il y a 1h

Sa mort tragique était tirée par les cheveux

Une quadragénaire a été interpellée et mise en examen pour avoir simulé son propre décès, avec la complicité de son mari et de son fils. Elle voulait éviter une peine de prison.

de joc

Julie et Rodney Wheeler n’ont pas berné longtemps les autorités. Prison régionale de Virginie-Occidentale

Une habitante de Virginie-Occidentale a été arrêtée début juin et mise en examen pour avoir simulé sa propre mort. Complice, son mari a également été interpellé. Le soir du 31 mai, Rodney Wheeler et son fils de 17 ans ont signalé la disparition de Julie, 44 ans. Ils ont expliqué aux autorités que leur épouse et mère était tombée de l’observatoire principal du parc Grandview en cherchant une boucle d’oreille lors d’une excursion en famille.

Une vaste mission de recherche et sauvetage a donc été lancée: des plongeurs ont sondé la rivière en contrebas, des hélicoptères ont survolé la zone et des secouristes sont descendus dans les gorges en rappel dans l’espoir de retrouver la quadragénaire. En vain. Le lendemain, Rodney Wheeler a fait part de sa détresse sur Facebook: «Ils ne l’ont pas encore retrouvée, mais je continue de croire qu’ils vont la retrouver et qu’elle va bien», a-t-il écrit.

«Tout avait été planifié»

Suspicieux, les enquêteurs ont obtenu un mandat qui leur a permis de localiser le téléphone portable de Julie Wheeler, explique «People». En fouillant le domicile familial le 2 juin, les forces de l’ordre ont retrouvé la quadragénaire cachée dans un placard, parfaitement en vie. «Tout avait été planifié», explique C.A. Dunn, chef enquêteur.

En fait, l’Américaine espérait se faire passer pour morte pour s’éviter une longue peine de prison. En février, elle avait plaidé coupable de fraude alors qu’elle travaillait comme soignante au Département des anciens combattants. Julie risquait jusqu’à 10 ans de prison, une amende de 250’000 dollars ainsi qu’une restitution oscillant entre 302’131 et 469’938 dollars.