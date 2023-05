Dua Lipa: sa nouvelle relation fait enrager son ex

Dua Lipa n’est plus un coeur à prendre. Vendredi 19 mai 2023, celle dont on pensait qu’elle avait été au milieu d’un triangle amoureux en juin 2022 est apparue lors de la montée des marches au Festival de Cannes (F) au bras du réalisateur français Romain Gavras, 41 ans. Le lendemain, la chanteuse de 27 ans a posté sur Instagram plusieurs photos d’elle et de son nouveau chéri avec une légende en français: «Hier soir à Cannes avec mon cœur». L’officialisation de son couple a fait bondir Anwar Hadid, qui a partagé la vie de la Britannico-Albanaise de 2019 à fin 2021.

Le petit frère des soeurs Bella et Gigi Hadid, âgé de 23 ans, a publié plusieurs messages en story Instagram dont certains sont sans équivoque. «Je vais essayer de ne pas tomber sur lui et de ne pas le tuer», a écrit le mannequin en légende d’un selfie. Il a commenté un autre pris face à un miroir d’un «Je ne peux plus respirer». Il a aussi diffusé d’étranges photos de ses pieds marchant sur le sol avec les commentaires «Je déteste la manière dont tu prononces mon nom» et «Amusez-vous bien». Dernier point, il a également posté plusieurs emojis laissant peu de place à l’interprétation: un qui lâche une petite larme et plusieurs clowns. Ni Dua Lipa ni Romain Gavras n’ont réagi aux piques de l’Américain à ce jour.

Les premières rumeurs de romance entre la lauréate de trois Grammy Awards et le réalisateur qui était sorti avec Rita Ora remontent à février 2023. À cette époque, le «Sun» évoquait une relation «secrète» entre les deux artistes qui avaient été vus quittant ensemble l’after des BAFTAS à Londres. «Dua et Romain apprennent discrètement à se connaître depuis plusieurs mois. Ils ont rencontré leurs proches pendant les fêtes de fin d’année et ont beaucoup de choses en commun. Dua sait combien il est important de trouver quelqu’un qui comprenne son métier. Elle a l’impression que Romain le comprend parfaitement. Ils sont tous les deux très créatifs», avait dit une source.