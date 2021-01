Katy Perry : Sa nouvelle résolution divise ses fans

Katy Perry, qui est sur le point de devenir 100% vegan, veut que son chien suive son exemple. De quoi créer la polémique sur le Net.

Sensible à la cause écologique et à la protection animale, Katy Perry a décidé d’aller au bout de ses convictions en devant complètement végétalienne en 2021. «Je le suis déjà à 95% et prête maintenant à être 100% vegan. Mon chien Nugget me suis dans ce parcours depuis quatre mois. Priez pour nous», a-t-elle écrit sur Twitter samedi 16 janvier 2021. À la suite de cette info, les fans de la chanteuse de 36 ans n’ont pas tardé à réagir. «Tu m’as inspiré. Je vais aussi essayer d’être vegan», lui a dit l’un d’eux. «Je suis vegan depuis trente ans. Des gens le comprennent, d’autres non, mais je le suis parce que je l’ai voulu et cela fait du bien de ne pas manger de viande. Fais ce que ton coeur te dit», a renchéri un autre.