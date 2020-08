Jeffree Star «Je ne donne pas d’argent aux gens avec qui je couche»

Le maquilleur androgyne Jeffree Star sort depuis peu avec un basketteur. Mais leur relation créé la polémique…

Connu pour son côté sulfureux, Jeffree Star, 34 ans, adore exhiber sa vie privée sur les réseaux sociaux. Dimanche 23 août 2020, le célèbre maquilleur au look androgyne a posté une photo sur Instagram où on le voit de dos dans les bras d’un homme dont on n’aperçoit pas le visage. D’après les tatouages de ce dernier, il s’agit du basketteur afro-américain Andre Marhold, père d’un enfant. «Merci pour toutes les bonnes choses que Dieu m’a apportées dans ma vie cette année», a écrit Jeffree en légende du cliché, sans donner plus d’explications.