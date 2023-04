Sa photo générée par IA gagne un prix, mais l’artiste le décline

«Les images d’IA et la photographie ne devraient pas se concurrencer dans un prix comme celui-ci. Ce sont des entités différentes. L’IA n’est pas la photographie. Par conséquent, je n’accepterai pas le prix», a déclaré l’artiste. Celui-ci voulait tester la communauté et les organisateurs de ce type de compétitions dans le but de susciter le débat: «J’ai posé ma candidature en tant que singe effronté pour savoir si les concours étaient prêts à l’arrivée des images d’IA. Ce n’est pas le cas», constate sur son site web Boris Eldagsen. Celui-ci ayant refusé son prix, les organisateurs ont retiré son œuvre du classement et ont suspendu leurs activités avec l’artiste. «Nous, le monde de la photo, avons besoin d’une discussion ouverte. Une discussion sur ce que nous voulons considérer comme de la photographie et ce qui ne l’est pas», a-t-il ajouté.