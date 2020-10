Vienne : «Sa place est dans les poubelles de l’histoire»

La statue d’un ex-maire antisémite, de 1897 jusqu’à sa mort en 1910, agite la capitale autrichienne.

Un collectif d’artistes viennois a ravivé cette semaine la querelle mémorielle autour de Karl Lueger, un ancien maire populiste et antisémite de la capitale autrichienne, dont l’héritage ayant inspiré Hitler est toujours défendu par l’extrême droite.

Depuis, la statue a été placée sous escorte policière, des barricades en bloquent l’accès. Les artistes, eux, sont toujours là, épaulés par des organisations juives, musulmanes, féministes et de gauche qui se relaient à son chevet.

Si lui veut voir la statue déboulonnée, le collectif, galvanisé par les manifestations liées au mouvement Black Lives Matter, réclame plus largement aux autorités de prendre le dossier en main et de repenser le monument.

«Antisémitisme agressif»

Les Viennois se souviennent de Karl Lueger, maire de 1897 jusqu’à sa mort en 1910, comme de celui qui a impulsé la transformation visionnaire de Vienne à la Belle époque, devenue sous son égide une cité rayonnante de plus de deux millions d’habitants, aux infrastructures modernes.

Et «Lueger a construit sa carrière politique sur la haine d’une minorité», décrypte le professeur. C’est son «antisémitisme particulièrement agressif» qui l’a porté au pouvoir sous la monarchie austro-hongroise, rappelle-t-il.

Esquiver le débat

Et ce n’est que dans les années 1980 que l’Autriche a commencé à porter un regard critique sur cette époque.

Mais au même moment, le parti de la Liberté (FPÖ), créé en 1956 et mené dans ses premières années par un ex-officier de la Waffen-SS, faisait sa première entrée au gouvernement, en 1983. Il a de nouveau dirigé le pays en coalition entre 2000 et 2005, puis entre 2017 et 2019.