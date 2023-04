Magali Berdah: sa plainte contre Booba jugée infondée

Près d’un an après que Magali Berdah a porté plainte contre Booba qu’elle accusait de cyberharcèlement et de l’avoir insultée et menacée, le rappeur a été entendu par un juge d’instruction de Paris le 5 avril 2023. Quelques heures plus tard, l’avocat du rappeur de 46 ans, en guerre contre les influenceurs, a publié un communiqué dans lequel il a écrit que son client était placé sous le statut de témoin assisté.