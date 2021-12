Olivia Rodrigo, une chanson de Noël à 5 ans

Olivia Rodrigo : Sa première chanson de Noël, à 5 ans

Olivia Rodrigo, 18 ans, est une chanteuse précoce. Elle le prouve en dévoilant une chanson qu’elle a écrite en 2008.

«À l’occasion des fêtes de Noël, permettez-moi de vous présenter ma toute première chanson de Noël écrite quand j’avais 5 ans», a posté Olivia en légende d’un cliché d’elle gamine micro à la main et d’un extrait du morceau. On vous laisse juger si l’adorable interprétation de la jeune Américaine est aussi réussie que le duo de Noël entre Ed Sheeran et Elton John.