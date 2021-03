Giuseppa : Sa première expérience de téléréalité a tourné court

Poussée à quitter la «Villa des cœurs brisés 6», Giuseppa se dit victime d’un complot de la production.

La Française du Sud a pris la parole sur Instagram le mercredi 3 mars 2021 au lendemain de la diffusion sur TFX de l’épisode de son départ. «C’est complètement faux. Je n’étais pas en couple. C’est un coup monté par des gens qui ont voulu me faire sortir du programme», a-t-elle assuré dans une story. Giuseppa a expliqué qu’elle ne connaissait «ni d’Ève, ni d’Adam» le garçon avec qui on lui prêtait une liaison et porté de lourdes accusations contre la production de la «Villa des cœurs brisés 6». «Si c’était pour me faire partir parce que je n’étais pas une bonne personne sur le tournage ou que je ne leur servais pas à grand-chose, il suffisait de me le dire dans les yeux et me demander de partir. Et, non, de lancer une fausse rumeur», a-t-elle pesté.