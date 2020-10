Rumer Willis : Sa première fois a été décevante

L’actrice Rumer Willis a perdu sa virginité avec un homme plus âgé qu’elle. Il ne lui a pas laissé un bon souvenir...

Invitée par Jada Pinkett Smith dans son émission Facebook Watch, « Red Table Talk », Rumer Willis s’est confiée à cœur ouvert sur sa première expérience sexuelle. Et celle-ci n’a pas été à la hauteur de ses espérances. «J’ai perdu ma virginité quand j’avais 18 ans, a raconté la fille aînée de Bruce Willis et de Demi Moore. Je pensais surtout à la honte que je ressentais de ne pas l’avoir déjà fait. Je n’ai pas été abusée, ce n’était pas du viol, mais je n’ai pas dit «oui». Je n’étais pas enthousiaste, mais je n’ai pas dit «non». J’ai simplement laissé les choses se faire.»

L’actrice américaine de 32 ans n’a pas révélé l’identité de celui qui l’avait dépucelée, mais elle en garde un souvenir très mitigé. «Il était plus vieux et en a profité, il n’a pas vraiment vérifié mon consentement, a-t-elle déploré. J’ai le sentiment que c’est la responsabilité de l’homme. Non veut dire non, mais qu’en est-il quand on ne peut pas dire non?»