Turquie

Sa première photo postconfinement vire au cauchemar

Une jeune femme de 31 ans a fait une chute mortelle en posant pour un cliché lors d’une promenade au grand air, le 26 avril dernier à Antalya.

Pour obtenir une photo parfaite, la trentenaire a franchi une barrière de sécurité et s’est postée devant son amie. Mais pendant ce shooting improvisé, la malheureuse a glissé sur l’herbe, perdu l’équilibre et fait une chute mortelle de 35 mètres. Horrifiée, la jeune femme qui accompagnait Olesya a alerté les services d’urgence. Le corps de la victime, qui travaillait comme guide à Antalya depuis cinq ans, a été localisé et sorti de l’eau par des secouristes locaux.