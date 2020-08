France Sa prétendue ressemblance avec Kendall Jenner fait débat

Sarah, une instagrameuse tunisienne installée en France, a posté une vidéo dans laquelle elle tente de montrer qu’elle est le sosie du top américain. Les internautes sont partagés.

Elle ne devait certainement pas s’attendre à une telle avalanche de réactions après avoir posté une innocente vidéo dans laquelle elle se compare à Kendall Jenner. Et pourtant, le petit clip de Sarah, 18 ans, instagrameuse basée à Paris, a généré près de 800’000 vues sur Twitter et plusieurs milliers de réactions.

Certains internautes ont relevé une certaine similitude entre les deux jeunes femmes. «Elle ressemble plus à Kendall que Kendall elle-même», «Je suis perdue c’est laquelle Kendall?» «Tu lui ressembles vraiment beaucoup, juste toi tu as des lèvres beaucoup plus pulpeuses et tu n’as pas eu recours à la chirurgie». D’autres au contraire ont taclé la jeune femme ou ont manié l’humour comme Calinto_og qui a twitté: «Que dalle Jenner.» Ils sont nombreux en tout cas à insinuer que Sarah a posté cette vidéo uniquement pour faire le buzz et pour qu’on parle d’elle.